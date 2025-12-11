Non è un mistero che Giovane, attaccante brasiliano dell'Hellas Verona, è entrato prepotentemente nel mirino dell'Inter, forse già per gennaio.
Ma a quel punto, come scrive TMW, i nerazzurri potrebbero operare anche in uscita nella prossima estate di mercato nel reparto offensivo, visto che poi gli attaccanti in rosa sarebbero cinque. A tal proposito, si legge:
"In caso di acquisto però si aprirebbe un possibile capitolo su una cessione importante. Difficile che il sacrificato sia Lautaro, per ovvi motivi, così come per Bonny oppure Esposito. Gli indizi puntano su Marcus Thuram, il cui trasferimento sarebbe completa plusvalenza. E forse servirebbe un aumento dello stipendio per mantenerlo a Milano, visto che fra due anni e mezzo gli scadrà il contratto".
(Fonte: TMW)
