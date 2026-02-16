L’11 aprile 2025 l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito fino al 2030. Dalle informazioni trapelate e riportate dai media, lo stipendio del baby attaccante sarebbe di 1 milione di euro a stagione. Sarebbe, ma il vero stipendio del centravanti è un altro, ha svelato recentemente Matteo Moretto.