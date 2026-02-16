L’11 aprile 2025 l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito fino al 2030. Dalle informazioni trapelate e riportate dai media, lo stipendio del baby attaccante sarebbe di 1 milione di euro a stagione. Sarebbe, ma il vero stipendio del centravanti è un altro, ha svelato recentemente Matteo Moretto.
L’11 aprile scorso l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito fino al 2030: ecco la verità sul suo ingaggio
“Per Pio Esposito quello che vi posso raccontare è che ultimamente si sta parlando molto del suo rinnovo, che possa prolungare nuovamente. Ma ha appena rinnovato fino al 2030, un contratto importante, circa 1,2 milioni netti da quello che so. A oggi non sono previsti appuntamenti per il rinnovo, le parti non ne stanno discutendo”, ha detto recentemente Moretto al canale YouTube di Fabrizio Romano.
Con il gol realizzato alla Juventus, Pio Esposito è arrivato a 6 gol e 6 assist nelle 32 presenze stagionali collezionate con la maglia nerazzurra.
