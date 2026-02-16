FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pio Esposito-Inter, cifre contratto più alte di quelle trapelate: ecco la verità sull’ingaggio

calciomercato

Pio Esposito-Inter, cifre contratto più alte di quelle trapelate: ecco la verità sull’ingaggio

Pio Esposito-Inter, cifre contratto più alte di quelle trapelate: ecco la verità sull’ingaggio - immagine 1
L’11 aprile scorso l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito fino al 2030: ecco la verità sul suo ingaggio
Alessandro Cosattini Redattore 

Pio Esposito-Inter, cifre contratto più alte di quelle trapelate: ecco la verità sull’ingaggio- immagine 2
Getty Images

L’11 aprile 2025 l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito fino al 2030. Dalle informazioni trapelate e riportate dai media, lo stipendio del baby attaccante sarebbe di 1 milione di euro a stagione. Sarebbe, ma il vero stipendio del centravanti è un altro, ha svelato recentemente Matteo Moretto.

Pio Esposito-Inter, cifre contratto più alte di quelle trapelate: ecco la verità sull’ingaggio- immagine 3
Getty

“Per Pio Esposito quello che vi posso raccontare è che ultimamente si sta parlando molto del suo rinnovo, che possa prolungare nuovamente. Ma ha appena rinnovato fino al 2030, un contratto importante, circa 1,2 milioni netti da quello che so. A oggi non sono previsti appuntamenti per il rinnovo, le parti non ne stanno discutendo”, ha detto recentemente Moretto al canale YouTube di Fabrizio Romano.

Pio Esposito-Inter, cifre contratto più alte di quelle trapelate: ecco la verità sull’ingaggio- immagine 4
Getty Images

Con il gol realizzato alla Juventus, Pio Esposito è arrivato a 6 gol e 6 assist nelle 32 presenze stagionali collezionate con la maglia nerazzurra.

Leggi anche
Inter, le cifre definitive di Massolin: c’è una novità. Beffate Napoli, Parma e Bologna
Rumors di mercato Inter, Longhi: “Ad Ausilio non passa neanche per l’anticamera del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA