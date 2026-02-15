FC Inter 1908
calciomercato mercato inter Inter, le cifre definitive di Massolin: c'è una novità. Beffate Napoli, Parma e Bologna

calciomercato

Inter, le cifre definitive di Massolin: c’è una novità. Beffate Napoli, Parma e Bologna

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha raccontato alcuni dettagli sull'operazione che ha portato Massolin all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter a gennaio ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 dal Modena. Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha voluto ricordare le cifre dell'operazione e confermare anche come l'Inter non sia stata l'unica squadra interessata al calciatore:

"L'Inter a gennaio ha ufficializzato l'acquisto di Massolin, talento del Modena che sta facendo molto bene, anche recentemente perché arriva da un gol importante nel weekend. Voglio ricordare le cifre esatte dell'operazione: 3,5 mln di euro più bonus per arrivare ad un totale di circa 6 mln più una percentuale sulla futura rivendita.

Massolin finora ha giocato 17 partite, 2 gol e 2 assist, un giocatore che ha il passo giusto per la Serie A. Oltre all'Inter c'erano anche altre squadre italiane che lo volevano, tra queste Napoli, Parma e Bologna che hanno chiesto informazioni"

