Matteo Moretto, esperto di mercato, ha raccontato alcuni dettagli sull'operazione che ha portato Massolin all'Inter

Matteo Pifferi Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 19:54)

L'Inter a gennaio ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 dal Modena. Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha voluto ricordare le cifre dell'operazione e confermare anche come l'Inter non sia stata l'unica squadra interessata al calciatore:

"L'Inter a gennaio ha ufficializzato l'acquisto di Massolin, talento del Modena che sta facendo molto bene, anche recentemente perché arriva da un gol importante nel weekend. Voglio ricordare le cifre esatte dell'operazione: 3,5 mln di euro più bonus per arrivare ad un totale di circa 6 mln più una percentuale sulla futura rivendita.

Massolin finora ha giocato 17 partite, 2 gol e 2 assist, un giocatore che ha il passo giusto per la Serie A. Oltre all'Inter c'erano anche altre squadre italiane che lo volevano, tra queste Napoli, Parma e Bologna che hanno chiesto informazioni"