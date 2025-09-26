Maurizio Pistocchi è giornalista sportivo da moltissimi anni e in questi anni di calcio ha collezionato aneddoti curiosi. A volte quasi improbabili. Sui social ha raccontato, senza omettere i particolari più precisi della vicenda, un clamoroso fatto di mercato che riguardò l'Inter di Ernesto Pellegrini e poi quella di Massimo Moratti.
Il racconto del giornalista sportivo
Come nell'occasione in cui all'Inter si fece male Tramezzani e Pistocchi consigliò all'allora presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini di acquistare un terzino sinistro brasiliano: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Pellegrini e il ds nerazzurro Mariottini visionarono le immagini e accolsero positivamente il consiglio: il giocatore venne contrattualizzato. Poi, come racconta il giornalista sportivo, successe una cosa incredibile...
