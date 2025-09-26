In estate, si era parlato anche di un possibile addio di Marcus Thuram in casa Inter . Soprattutto quando è stato accostato il nome di Ademola Lookman ai nerazzurri, il futuro del francese è stato al centro di diversi rumors.

Come svelato da Fabrizio Romano nel corso dell'estate, l’Inter non ha mai legato le questioni Thuram e Lookman. Marcus era incedibile come detto anche dallo stesso Piero Ausilio in estate e offerte l’Inter non ne ha ricevute in estate. Nemmeno prima della scadenza della clausola del 15 luglio.