Inter, Stankovic Jr brilla al Bruges: scelta fatta sulla recompra, il piano

Ceduto per 10 milioni di euro, può tornare a Milano a 22 milioni nel 2026 o 25 nel 2027. Intanto conquista la nazionale serba
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Aleksandar Stankovic continua a brillare con la maglia del Bruges. Il centrocampista classe 2005 e figlio minore di Dejan sta vivendo una stagione da protagonista in Belgio dopo il trasferimento estivo dall’Inter per 10 milioni di euro.

L’accordo prevede il diritto di recompra in favore dei nerazzurri, che potranno riacquistarlo per 22 milioni nel 2026 e per 25 nel 2027. Una formula che inizialmente aveva suscitato perplessità, come ricorda il Corriere dello Sport, ma che oggi appare una scelta mirata per favorire la crescita del serbo.

“Ma l’Inter, che intanto ha incassato 10 milioni di euro dal trasferimento del serbo, non ha affatto archiviato il fascicolo. Anzi, di comune accordo con il suo entourage, ha deciso di mandare il ragazzo in Belgio anche accettando condizioni economiche che potevano sembrare poco vantaggiose perché c’era la convinzione che quella fosse la piazza migliore per permettergli di sbocciare definitivamente”.

Al Bruges, sotto la guida di Hayen, Stankovic è diventato subito titolare, trovando continuità e minuti anche in Champions League. E l’ottimo avvio gli ha permesso di ottnere anche la prima convocazione della nazionale maggiore della Serbia.

Dopo le giovanili dell’Inter e l’esperienza al Lucerna, in prima squadra in Svizzera, il centrocampista guarda al futuro con ambizione e sogna di tornare a vestire la maglia nerazzurra, proprio come suo padre. Ad Appiano Gentile gli osservatori restano vigili: Chivu, che lo ha allenato in Primavera, lo segue con attenzione, così come Kolarov, che lo ha avuto in Under 21 e lo considera un profilo destinato ad imporsi.

