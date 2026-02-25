L'Inter di Cristian Chivu saluta la Champions League dopo la doppia sconfitta, all'andata e al ritorno, con i norvegesi del Bodo. C'è amarezza tra i nerazzurri, soprattutto per la modalità delle due sconfitte e per la reazione poco efficace del gruppo ad una squadra che ha dimostrato di poter far male alle grandi che incontra. Su questo tema Maurizio Pistocchi ha le idee molto chiare: il Bodo è stato più lucido e più organizzato. Più squadra. L'eliminazione dalla CL per l'Inter non è solo un tema sportivo, ma anche economico. E proprio a proposito di mercato Pistocchi ha risposto ai tifosi nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.
Tifoso Inter: “Tanto Oaktree con i soldi della CL non comprava”, Pistocchi: “Ora venderanno…”
L'uscita dalla Champions League dell'Inter vista dal lato economico: il giornalista risponde ai tifosi
