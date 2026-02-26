L'Inter è concentrata sul presente, ma lavora anche in prospettiva futura. Le voci dalla Turchia per Calhanoglu si moltiplicano, ma non solo per lui. Nel reparto di centrocampo ci sono parecchi movimenti in vista dell'estate.
GdS – Inter, che via vai in mediana. Calhanoglu, ecco lo scenario. E un altro big può partire
"Calhanoglu, tormentato dai problemi fisici e già cercato un’estate fa dal Galatasaray, è arrivato a un anno dalla scadenza e potrebbe tornare sul mercato, sempre con l’idea di una crociera sul Bosforo. Okan Buruk, l’allenatore dei turchi, gli ha parlato spesso e lo aspetta. È molto improbabile che l’Inter gli proponga un rinnovo: se non dovessero presentarsi occasioni di trasferimento convenienti per tutti, Calhanoglu potrebbe trattenersi per un’ultima stagione e poi lasciare l’Italia in piena autonomia gestionale. Per il resto, Sucic e Zielinski non dovrebbero muoversi", spiega La Gazzetta dello Sport.
"In uscita Diouf, magari in prestito per maturare, e Frattesi, l’eterno precario. Ma lo stesso Barella è in bilico, ora che attraversa un periodo negativo: davanti alla giusta offerta, verrebbe venduto. Quanto a Dumfries, richiesto dal Liverpool a gennaio, dipende da lui: la clausola da 25 milioni è un bottone da attivare nel momento propizio. Per Luis Henrique invece si aspettano eventuali ammiratori", aggiunge Gazzetta.
