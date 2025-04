Bologna-Inter sta portando inevitabili strascichi, anche nelle discussioni sui social. Scelte sbagliate, rosa non all'altezza o episodi sfavorevoli? I tifosi, invitati da Maurizio Pistocchi, hanno votato. Il peccato originale sarebbe la rosa inadeguata. Sono in molti a pensarla in questo modo. Simone Inzaghi ha fatto e sta facendo quello che può, ma determinate lacune non possono essere ignorate. Lacune che si parlano con un mercato che non ha rinforzato la rosa nella prospettiva di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.

A pensarla così è anche Pistocchi, che ai tifosi sottolinea: "Se tu non capisci che oggi una squadra di vertice deve avere 24 giocatori pronti e in grado di essere intercambiabili non è un problema mio. Il calcio è semplice solo per gli stupidì, in realtà è una materia molto complessa: i numeri però non dicono mai bugie, e i numeri dicono che questo campionato è di basso livello, e che l’Inter ha sprecato nei minuti finali almeno 11 se non 12 punti. E non può essere un caso ( guardare per esempio in quante partite esce Bastoni e prende subito gol). A proposito: che senso ha sostituire Bastoni, già ammonito e squalificato per la Roma?". E poi ancora sui giocatori che entrano dalla panchina: "Se non sono intercambiabili ha sbagliato chi li ha presi. Ma mi risulta che in società siano molto perplessi su alcune scelte iniziali con il Bologna ( per esempio Frattesi Asllani in panchina) Vedremo come andrà a finire la stagione, e poi faremo un consuntivo". Infine il giornalista sportivo ha chiarito: "Critico le scelte non i giocatori. E se un allenatore non migliora i giocatori non è un buon allenatore".