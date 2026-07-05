I media croati sottolineano le prestazioni al Mondiale del giocatore nerazzurro che avrebbe attirato l'attenzione di grandi club

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 18:05)

In Croazia occhi puntati su Petar Sucic. Il centrocampista dell'Inter è stato accolto alla grande al suo ritorno in Croazia con il resto della Nazionale dopo l'eliminazione dai Mondiali. Di lui parlano i media croati. In particolare il sito sportivo Vecernji che sottolinea quanto gli sia servita, per mettersi in mostra, la sua esperienza al Mondiale.

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"Abbiamo un giocatore con le capacità di un nuovo leader, un giocatore che, nonostante la sconfitta, si è dimostrato all'altezza sul palcoscenico più importante e si è guadagnato il rispetto di icone del calcio come Ronaldo. Sebbene la Croazia abbia concluso prematuramente il suo cammino, la prestazione di Sucic è stata una promessa per il futuro, la dimostrazione che l'era post Modric ha solide fondamenta. Per il giovane di Livno, è stata una fine amara, ma anche un ingresso definitivo nell'orbita del calcio mondiale", si legge sul giocatore nerazzurro. Tanta gente è colpita dal suo essere un giocatore assolutamente diverso dagli altri anche perché ha preferito non avere profili social.

Prova di forza — Nelle tre gare dei gironi si è presentato al pubblico della Coppa del Mondo. Un gol e un assist ma è anche stato il motore della Nazionale. Contro l'Inghilterra passaggio vincente per Baturina dopo una giocata furba. Contro il Ghana si è preso in prima persona la responsabilità di tirare e segnare: su un camp allagato ha tirato dai 25 metri e ha scagliato un tiro imparabile. La moglie è in attesa e lui ha festeggiato con il pallone sotto la maglia a mo di pancione. È il secondo giocatore croato più giovane di sempre a segnare ai Mondiali, dopo Joško Guardiola.

Gioiello dell'Inter — «È diventato insostituibile in poco tempo», ha detto di lui Dalic, il ct della Croazia. "Le grandi prestazioni con la maglia dell’Inter e della nazionale non sono passate inosservate. Già ora iniziano a circolare indiscrezioni sull’interesse dei maggiori club europei, compreso il Real Madrid e i giganti della Premier League inglese", spiegano in Croazia."Consapevole del gioiello che ha tra le mani, l’Inter avrebbe fissato una valutazione superiore ai 50, se non addirittura ai 60 milioni di euro: una cifra diverse volte più alta rispetto a quella investita per acquistarlo dalla Dinamo. Questo conferma soltanto come il suo potenziale sia stato riconosciuto ai massimi livelli e come un trasferimento astronomico in futuro possa essere soltanto questione di tempo", spiegano ancora.

E concludono: "Oggi Petar Sucic è molto più di un semplice talento calcistico. È l’unione tra qualità moderne e valori tradizionali: un giocatore in cui preparazione tecnica e intelligenza tattica vanno di pari passo con un’etica del lavoro straordinaria e una grande umiltà. È un leader silenzioso il cui momento deve ancora arrivare del tutto: un ragazzo cresciuto in campagna davanti al quale il cielo è l’unico limite".

(Fonte: vecernji.hr)