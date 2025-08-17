Alberto Polverosi, giornalista, ha analizzato tre spinose storie di mercato, soffermandosi in particolare su Ademola Lookman

Marco Astori Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 01:02)

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha analizzato tre spinose storie di mercato, soffermandosi in particolare su Ademola Lookman: "Tre storie di rottura stanno ravvivando, ma non rallegrando, questi giorni di mercato. Sono tre rotture traumatiche, differenti l’una dall’altra, ma, come vedremo alla fine, hanno lo stesso comun denominatore.

Un giocatore contro la sua società (Lookman e l’Atalanta), una società contro il suo giocatore (il Paris Saint Germain e Donnarumma), una tifoseria contro un giocatore che non vuole andarsene (gli juventini e Vlahovic). Il finale lo conosciamo, forse: Lookman, Donnarumma e Vlahovic lasceranno i rispettivi club fra veleni, polemiche e minacce legali. Ma, per favore, nessuno si scandalizzi. Queste sono storie che, per altri versi e per altre situazioni, abbiamo già visto e ancora ne vedremo. Questo è il mercato voluto dalle società e a cui i giocatori (i pezzi pregiati, soprattutto) e i loro procuratori si sono allegramente adeguati.

Solo in un caso su tre si può parlare di un probabile miglioramento tecnico, è quello di Lookman che renderebbe più ricca l’Inter e l’Inter renderebbe più ricco lui, in banca e in campo. Partito Retegui (per soldi), il nigeriano sarebbe diventato la prima stella di una squadra che lui stesso aveva trascinato alla conquista di una Coppa e che ormai da tempo frequenta la Champions League. Ma questi sono dettagli e lasciamo stare la parola riconoscenza (mica era così forte, Lookman, prima di arrivare a Bergamo) perché non fa più parte di questo mondo e non solo quello calcistico".