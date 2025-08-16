Dopo aver vissuto un quinquennio di passione, in senso cristologico, impedita a spendere un centesimo oltre le cessioni e i lauti premi, adesso che finalmente ha un lauto budget, e che budget, si ritrova invece ad incassare ‘no’ dopo aver incassato soldi. Per 5 anni l’Inter è stata sul mercato quanto di più vicino fosse rapportabile alla vita monástica di un virtuoso frate trappista che abbia scoperto un elisir di lunga vita da mettere in commercio e che con i ricchi guadagni continui a fare esattamente la vita che faceva prima. Laddove il frate trappista genialoide era Simone Inzaghi che, caso unico nella storia del calcio, è riuscito a registrare con un club d’élite un clamoroso +180 milioni alla voce di mercato perfino al netto degli acquisti, ma soprattutto portando a casa nel frattempo 1 scudetto, 2 finali di Champions e 6 trofei, e dunque a cui bisogna aggiungere il bottino sesquipedale di circa 450 milioni di € di premi legati a risultati e qualificazioni. Di soldi ne sono entrati e assai, ma il problema dell’Inter da quando scattò la tagliola del governo cinese post Covid su qualsiasi investimento legato al calcio, è stato che non ne potevano più uscire e che anzi bisognava recuperare a passo spedito ogni stagione per saldare i debiti della proprietà.