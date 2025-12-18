L'edizione odierna de Il Giorno fa il punto sul futuro della porta dell'Inter. Sono tanti i nomi in lista, incluso quello di Marco Carnesecchi dell'Atalanta, ma Josep Martinez, titolare domani sera contro il Bologna, non è affatto fuori dai giochi. Ecco il punto:

"Martinez deve 'guardarsi' in particolar modo dall’interessamento, ormai datato, per Guglielmo Vicario. L’Inter provò a prenderlo già qualche estate fa, quando l’estremo difensore decise poi di accasarsi al Tottenham. Società da cui sta cercando di liberarsi in vista della prossima stagione. Ha 29 anni, gli Spurs sanno di non poter chiedere la luna, tanto quanto all’Inter sanno di avere a che fare con un osso durissimo: Eriksen, a sei mesi dalla scadenza di contratto, costò 20 milioni solo di cartellino e gli inglesi non arretrarono di un millimetro".