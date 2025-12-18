Davide Frattesi resta in uscita dall'Inter per gennaio. Il centrocampista non trova spazio in nerazzurro e può davvero cambiare aria: sono infatti diversi i club che lo vogliono, a partire dalla Juventus di Luciano Spalletti. Spiega Repubblica: "L'ipotesi di uno scambio con Kephren Thuram è velocemente tramontata, ma l'interesse dei bianconeri resiste. C'è concorrenza: dovesse riuscire a cedere Baldanzi, la Roma farebbe un tentativo, e anche il Napoli è attento. Conte ha chiesto un centrocampista a De Laurentiis, che continua a pensare a Mainoo, un'altra possibile pescata di lusso dal Manchester United.
L'ultima idea porta a Moris Valincic, 23enne laterale che la Dinamo Zagabria valuta 18 milioni. Piace pure all'Inter, che ritroverà Dumfries solo a metà marzo dopo il recente intervento alla caviglia. Il club nerazzurro si sta muovendo anche per Palestra, una delle rivelazioni del campionato.
Discorsi avviati per giugno, quando terminerà il prestito al Cagliari e l'esterno rientrerà all'Atalanta: un'estate fa la Dea per lui ha rifiutato 25 milioni, oggi ne chiede 40. In uscita a gennaio De Vrij, che vuole conservare il suo posto con l'Olanda per i Mondiali. L'Inter per la difesa segue Muharemovic, il centrale scuola Juve oggi al Sassuolo.
