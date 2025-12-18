Davide Frattesi resta in uscita dall'Inter per gennaio. Il centrocampista non trova spazio in nerazzurro e può davvero cambiare aria: sono infatti diversi i club che lo vogliono, a partire dalla Juventus di Luciano Spalletti. Spiega Repubblica: "L'ipotesi di uno scambio con Kephren Thuram è velocemente tramontata, ma l'interesse dei bianconeri resiste. C'è concorrenza: dovesse riuscire a cedere Baldanzi, la Roma farebbe un tentativo, e anche il Napoli è attento. Conte ha chiesto un centrocampista a De Laurentiis, che continua a pensare a Mainoo, un'altra possibile pescata di lusso dal Manchester United.