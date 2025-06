Il nome di Bonny in cima alla lista in entrata, ma non solo: l’Inter lavora anche al mercato in uscita e può cedere due giovani per 22 milioni

Il nome di Bonny in cima alla lista in entrata, ma non soltanto. L’Inter lavora anche al mercato in uscita e secondo Sky Sport può cedere due giovani per circa 22 milioni di euro complessivi.

Valutazione intorno ai 12 milioni di euro per Sebastiano Esposito per Sky: fa sul serio la Fiorentina per l’attaccante, reduce dal prestito all’Empoli. Il suo nome era stato accostato anche al Parma, ma sono i viola a spingere.

Gli altri 10 milioni possono invece arrivare da Aleksandar Stankovic. Per il figlio d’arte classe 2005, reduce dall’esperienza al Lucerna in Svizzera, sono infatti arrivate le richieste di Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge.

(Fonte: SS24)