Ma il mio incontro con Hakan non è stato un colloquio di mercato. È accaduto per caso: ero seduto con un amico, c’era un gruppo di persone e uno di loro stava parlando al telefono con Hakan. Mi ha passato il telefono e ci siamo semplicemente scambiati un saluto. Hakan mi ha detto di essere tifoso del Galatasaray fin da bambino. Io gli ho chiesto come stava, gli ho fatto i complimenti per l’eccezionale livello delle sue prestazioni e per il modo in cui rappresenta la Turchia con orgoglio in Europa. Gli ho augurato il meglio.