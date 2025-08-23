Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato c'è anche Pavard. Sul difensore francese c'è il Neom, ma ci hanno provato anche il Galatasaray e il Lille.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pres Lille: “Pavard? L’ho chiamato, ne abbiamo parlato. Ma non siamo in grado di pagarlo”
calciomercato
Pres Lille: “Pavard? L’ho chiamato, ne abbiamo parlato. Ma non siamo in grado di pagarlo”
Intervistato da l'Equipe il presidente del Lille ha chiarito l'interessamento per il difensore dell'Inter sottolineandone gli alti costi
Queste le parole del presidente del Lille Olivier Létang all'Equipe sulla trattativa per Pavard: "Dovrebbe arrivare lunedì", ha risposto freddamente, prima di sorridere e scartare questa possibilità: "Ho chiamato Benjamin, ne abbiamo parlato. Ma anche il trasferimento, non saremmo in grado di pagarlo. Ci sono cose possibili, altre no. Sarebbe fantastico e gli ho detto che mi piacerebbe molto che tornasse da noi oggi. Ma ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA