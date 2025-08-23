FC Inter 1908
Pres Lille: “Pavard? L’ho chiamato, ne abbiamo parlato. Ma non siamo in grado di pagarlo”

Intervistato da l'Equipe il presidente del Lille ha chiarito l'interessamento per il difensore dell'Inter sottolineandone gli alti costi
Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato c'è anche Pavard. Sul difensore francese c'è il Neom, ma ci hanno provato anche il Galatasaray e il Lille.

Queste le parole del presidente del Lille Olivier Létang all'Equipe sulla trattativa per Pavard: "Dovrebbe arrivare lunedì", ha risposto freddamente, prima di sorridere e scartare questa possibilità: "Ho chiamato Benjamin, ne abbiamo parlato. Ma anche il trasferimento, non saremmo in grado di pagarlo. Ci sono cose possibili, altre no. Sarebbe fantastico e gli ho detto che mi piacerebbe molto che tornasse da noi oggi. Ma ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare".

