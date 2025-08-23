Pres Lille: “Pavard? L’ho chiamato, ne abbiamo parlato. Ma non siamo in grado di pagarlo”

Queste le parole del presidente del Lille Olivier Létang all'Equipe sulla trattativa per Pavard: "Dovrebbe arrivare lunedì", ha risposto freddamente, prima di sorridere e scartare questa possibilità: "Ho chiamato Benjamin, ne abbiamo parlato. Ma anche il trasferimento, non saremmo in grado di pagarlo. Ci sono cose possibili, altre no. Sarebbe fantastico e gli ho detto che mi piacerebbe molto che tornasse da noi oggi. Ma ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare".