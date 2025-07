Non bastano i 40 milioni offerti per Ademola Lookman, ma il nigeriano resta l’obiettivo vitale. È l’attaccante di rottura da arruolare

"Urticano così tanto le ferite lasciate dalla coda della scorsa stagione ed è così potente la voglia di dare a Chivu un’arma straordinaria per spodestare il Conte napoletano, che l’Inter non si fermerà di certo alla porta che le hanno sbattuto in faccia ieri da Bergamo: non bastano i 40 milioni offerti per Ademola Lookman, ma il nigeriano resta l’obiettivo vitale". Va dritta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna nel raccontare la giornata di ieri, con l'Inter che ha ufficialmente dato il via all'assalto al fantasista dell'Atalanta.

E' lui il prescelto e il club nerazzurro insisterà anche nelle prossime ore: "È l’attaccante di rottura da arruolare facendo il massimo, sempre in base alle possibilità di un club finalmente tornato a una fase espansiva. L’Atalanta avrà pure detto di no alla prima offerta, ma si muoveranno altri pezzi sulla scacchiera e la partita sarà lunga e imprevedibile. Ma resta sempre condita da un certo ottimismo di fondo perché in viale della Liberazione pensano di confezionare, prima o dopo, questo pacco regalo per il nuovo allenatore. Insomma, ben prima di pensare a eventuali piani B, Lookman (e solo lui) è lo strumento con cui ribaltare la Serie A e dare l’assalto alla Champions.

La volontà fermissima del nigeriano, d’accordo con l’Inter per un quinquennale da 4 milioni (ammorbidito con Decreto Crescita) e desideroso solo di trasferirsi a Milano sarà il propellente dei prossimi giorni di schermaglie. Nell’attesa del domani, però, esiste ufficialmente un discorso aperto tra nerazzurri per Ademola ed è più di qualcosa. Un affare con tutti i crismi, le telefonate e i rimpalli del caso: forma, ma pure sostanza, perché ieri il primo contatto ufficiale tra club ha permesso di far partire le danze, anche se al momento le società sono in due lati diversi della stanza".