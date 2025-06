C’è un nome su tutti in lista in casa Inter per rinforzare la difesa di Cristian Chivu: a svelarlo è l'edizione online di Repubblica

C’è un nome su tutti in lista in casa Inter per rinforzare la difesa di Cristian Chivu. A svelarlo è l'edizione online di Repubblica: “L’Inter è partita per gli Usa, dove si giocherà il Mondiale per Club in programma dal 14 di giugno. La società, dopo l’addio di Simone Inzaghi e la nomina di Cristian Chivu come allenatore, sta lavorando sul mercato.