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Sky – Inter, domani atteso a Milano il primo nuovo rinforzo! Mercoledì le visite

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L’Inter chiude il primo nuovo rinforzo per la stagione 2026/27: operazione chiusa e accordi totali, fissate le visite per Sky
Alessandro Cosattini Redattore 

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L’Inter chiude il primo nuovo rinforzo per la stagione 2026/27. Operazione chiusa da parte dei dirigenti nerazzurri, gli accordi sono totali.

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Come riportato da Sky Sport, domani è infatti atteso a Milano Ivan Provedel, che diventerà un nuovo portiere nerazzurro. Le visite mediche sono programmate per la giornata di mercoledì.

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Provedel arriva dalla Lazio per 3 milioni di euro e in partenza sarà il vice di Martinez per la porta.

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