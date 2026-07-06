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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, domani atteso a Milano il primo nuovo rinforzo! Mercoledì le visite
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Sky – Inter, domani atteso a Milano il primo nuovo rinforzo! Mercoledì le visite
L’Inter chiude il primo nuovo rinforzo per la stagione 2026/27: operazione chiusa e accordi totali, fissate le visite per Sky
L’Inter chiude il primo nuovo rinforzo per la stagione 2026/27. Operazione chiusa da parte dei dirigenti nerazzurri, gli accordi sono totali.
Come riportato da Sky Sport, domani è infatti atteso a Milano Ivan Provedel, che diventerà un nuovo portiere nerazzurro. Le visite mediche sono programmate per la giornata di mercoledì.
Provedel arriva dalla Lazio per 3 milioni di euro e in partenza sarà il vice di Martinez per la porta.
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