"Mentre l’Inter prepara l’affondo per Ademola Lookman, Mehdi Taremi prepara le valigie. Perché se per sapere se l’affare tutto nerazzurro sull’asse Milano-Bergamo andrà in porto servirà del tempo, non ci sono dubbi sull’attaccante che ad Appiano dovrà lasciare il posto al nigeriano. L’Inter ha da tempo comunicato a Taremi che è tempo di dirsi addio e l’iraniano ha assicurato che non si arroccherà sui due anni di contratto che ancora lo legano al club nerazzurro. Valuterà con grande disponibilità le proposte che arriveranno, a patto di rimettersi in gioco ancora in Europa", scrive La Gazzetta dello Sport.