Il PSG sta per piazzare un altro acquisto da oltre 60 mln di euro per rinforzare il reparto difensivo. E' ormai fatta, infatti, per Ilya Zabarnyi , difensore centrale ucraino classe 2002 in arrivo dal Bournemouth.

Un trasferimento che "apre scenari interessanti anche per il mercato dell'Inter", come spiega il Giorno. "La cessione record libera infatti al club inglese un budget importante per sostituirlo, e tra i profili monitorati dal ds Tiago Pinto ci sono anche Yann Bisseck e Koni De Winter. Il difensore tedesco dell’Inter, classe 2000, piace in Premier League sia al Crystal Palace che proprio al Bournemouth, mentre il belga del Genoa – ex Juventus – è nel mirino nerazzurro come possibile alternativa a Giovanni Leoni del Parma. Da qui l’incontro a Montecarlo tra le due dirigenza nelle scorse ore", conferma il quotidiano.