Il PSG sta per piazzare un altro acquisto da oltre 60 mln di euro per rinforzare il reparto difensivo. E' ormai fatta, infatti, per Ilya Zabarnyi, difensore centrale ucraino classe 2002 in arrivo dal Bournemouth.
PSG vicino ad un acquisto che può aprire scenari interessanti anche per l’Inter
Un trasferimento che "apre scenari interessanti anche per il mercato dell'Inter", come spiega il Giorno. "La cessione record libera infatti al club inglese un budget importante per sostituirlo, e tra i profili monitorati dal ds Tiago Pinto ci sono anche Yann Bisseck e Koni De Winter. Il difensore tedesco dell’Inter, classe 2000, piace in Premier League sia al Crystal Palace che proprio al Bournemouth, mentre il belga del Genoa – ex Juventus – è nel mirino nerazzurro come possibile alternativa a Giovanni Leoni del Parma. Da qui l’incontro a Montecarlo tra le due dirigenza nelle scorse ore", conferma il quotidiano.
L'Inter, però, per chiudere De Winter avrebbe bisogno di liberare spazio, cedendo proprio uno tra Bisseck e Pavard. Ci potrebbe essere dunque un effetto domino di trattative tra Italia, Inghilterra e Francia. "L'affare Zabarnyi ha acceso un’asta potenziale che potrebbe ridisegnare le gerarchie difensive di più club, Inter compresa", chiosa il Giorno.
