"E veniamo all’Inter. Il primo colpo per il prossimo anno è già stato concluso. Sucic il 1 giugno (quando si aprirà la sessione speciale introdotta per il mondiale per club che si chiuderà il 10) sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro. Ma non è finita qua. L’Inter per il prossimo anno pensa anche al reparto difensivo, visto che Acerbi e De Vrij andranno in scadenza di contratto nonostante il club abbia per entrambi un’eventuale opzione di rinnovo".