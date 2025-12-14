FC Inter 1908
C'è un nome su tutti in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa già a gennaio: occhio a questo profilo
C'è un nome su tutti in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa già a gennaio. Ecco quanto evidenziato da TMW in vista del mercato invernale:

"Se per il futuro la necessità è quella di andare a prendere un portiere (con Caprile e Vicario in prima fila), nella sessione invernale la società nerazzurra potrebbe valutare l’opportunità di acquistare un difensore. All’estero salgono sempre più le quotazioni di Ordonez, classe 2004 del Club Brugge. È un profilo su cui l’Inter si sta concentrando. I rapporti con la società belga sono ottimi come dimostra anche l’affare Aleksandar Stankovic su cui i nerazzurri peraltro vantano una recompra da 25 milioni di euro.

In Italia rimane viva l’ipotesi Gila nonostante la richiesta della Lazio sia decisamente molto alta. L’Inter monitora anche altri due profili. Uno è Solet dell’Udinese, che era già stato trattato nell’ultima estate. L’altro è Muharemovic del Sassuolo, che sta disputando un’ottima stagione. Il club neroverde però al momento non è intenzionato a farlo partire nella sessione invernale", si legge.

