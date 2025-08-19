Jonathan Rowe e il francese Adrien Rabiot sono fuori rosa al Marsiglia. L’alterco tra i due, particolarmente acceso, non è passato inosservato né alla dirigenza né allo staff tecnico, che ha deciso di intervenire con fermezza e di usare il pugno durissimo. I giocatori sono sul mercato e per ora si allenano a parte.
Sky – Rabiot in uscita dall’OM, opportunità Inter? Cosa trapela dal club
Adrien Rabiot è fuori rosa e sul mercato al Marsiglia, è stato accostato anche al centrocampo dell'Inter: cosa filtra dal club nerazzurro
L'ex Juventus è stato accostato anche all'Inter per il centrocampo. Secondo Sky Sport, però, dai nerazzurri non sono arrivati segnali di apertura su questo fronte al momento. Qui le ultimissime sulle strategie di mercato dell'Inter secondo FCIN1908.it.
(Fonte: SS24)
