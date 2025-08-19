Sky – Rabiot in uscita dall’OM, opportunità Inter? Cosa trapela dal club

Adrien Rabiot è fuori rosa e sul mercato al Marsiglia, è stato accostato anche al centrocampo dell'Inter: cosa filtra dal club nerazzurro

Jonathan Rowe e il francese Adrien Rabiot sono fuori rosa al Marsiglia. L’alterco tra i due, particolarmente acceso, non è passato inosservato né alla dirigenza né allo staff tecnico, che ha deciso di intervenire con fermezza e di usare il pugno durissimo. I giocatori sono sul mercato e per ora si allenano a parte.