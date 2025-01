"Non si possono spendere tutti quei soldi". Le parole di Ranieri in sul possibile approdo alla Roma di Frattesi sono state 'lapidarie'. L'Inter ha chiesto 45 mln, una cifra che evidentemente i giallorossi non possono spendere: l'allenatore, che dalla prossima stagione sarà tra i manager del club, ha parlato chiaro e tondo.

"La linea di mercato - ha spiegato Mangiante a Skysport - in questo momento la traccia l'allenatore. L'autorevolezza di Ranieri conta anche su un'operazione come questa. Sappiamo della volontà del giocatore, legato alla squadra nella quale è cresciuto e che ha voglia di più minuti in campo e di una centralità che non ha nell'Inter. Ma è chiaro che le parole di Ranieri sono forti. Non so se si tratta del gioco delle parti e se questo poi porterà all'Inter ad abbassare i costi attraverso delle contropartite, come ad esempio Cristante, o di Pellegrini. La situazione però al momento è questa: è una cifra troppo alta per la Roma. Poi vedremo se in qualche modo si troverà un accordo".