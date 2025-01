Il giocatore non ha chiesto di andare via, da quanto detto da Marotta, ma si sente insoddisfatto del minutaggio avuto finora così l'Inter non chiude alla partenza

"Oggi Roma e Inter si vedranno per cercare un accordo per Frattesi. Il centrocampista dell’Inter chiede spazio, ma nei colloqui con l’allenatore Simone Inzaghi ha ottenuto solo una pacca sulle spalle. «Devi avere pazienza». E allora ha deciso di andare via". Il quotidiano La Repubblica racconta il confronto tra il tecnico e il centrocampista che vorrebbe più spazio come lo stesso Inzaghiha confermato dopo la partita col Venezia, ma non avrebbe chiesto di andare via stando alle parole di Marotta che però non ha escluso una partenza se lui dovesse essere non contento di stare a Milano.