Paolo Bargiggia è intervenuto in un talk show calcistico per parlare di calciomercato. Numerosi gli aggiornamenti sul mercato dell'Inter, che vorrebbe portare in nerazzurro Marco Palestra. Operazione difficile soprattutto per i nuovi dettagli rivelati da Bargiggia. Il giornalista esperto di calciomercato ha risposto anche ad un'affermazione di Beppe Bergomi su un eventuale miglioramento della rosa dell'Inter. Bargiggia non è per nulla d'accordo con Bergomi: CONTINUA A LEGGERE.