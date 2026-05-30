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fcinter1908 calciomercato mercato inter La replica di Bargiggia a Bergomi: “Cosa vuol dire rosa Inter non migliorabile? Se prendi…”

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La replica di Bargiggia a Bergomi: “Cosa vuol dire rosa Inter non migliorabile? Se prendi…”

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Il commento del giornalista esperto di calciomercato in relazione alle dichiarazioni di Bergomi
Redazione1908

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Paolo Bargiggia è intervenuto in un talk show calcistico per parlare di calciomercato. Numerosi gli aggiornamenti sul mercato dell'Inter, che vorrebbe portare in nerazzurro Marco Palestra. Operazione difficile soprattutto per i nuovi dettagli rivelati da Bargiggia. Il giornalista esperto di calciomercato ha risposto anche ad un'affermazione di Beppe Bergomi su un eventuale miglioramento della rosa dell'Inter. Bargiggia non è per nulla d'accordo con Bergomi: CONTINUA A LEGGERE.

 

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