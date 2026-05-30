Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter La replica di Bargiggia a Bergomi: “Cosa vuol dire rosa Inter non migliorabile? Se prendi…”
calciomercato
La replica di Bargiggia a Bergomi: “Cosa vuol dire rosa Inter non migliorabile? Se prendi…”
Il commento del giornalista esperto di calciomercato in relazione alle dichiarazioni di Bergomi
Paolo Bargiggia è intervenuto in un talk show calcistico per parlare di calciomercato. Numerosi gli aggiornamenti sul mercato dell'Inter, che vorrebbe portare in nerazzurro Marco Palestra. Operazione difficile soprattutto per i nuovi dettagli rivelati da Bargiggia. Il giornalista esperto di calciomercato ha risposto anche ad un'affermazione di Beppe Bergomi su un eventuale miglioramento della rosa dell'Inter. Bargiggia non è per nulla d'accordo con Bergomi: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA