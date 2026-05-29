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Gds – Inter, sì di Oaktree a colpo da 50 milioni: il nome è Palestra. Atalanta può cedere per…

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Il budget stanziato da Oaktree si limiterebbe ad un solo colpo grosso a non più di 50, ma comunque un acquisto ad effetto
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Marco Astori Redattore 

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Era il 2020 quando l'Inter metteva a segno un colpo di mercato da più di 40 milioni, portando a Milano Achraf Hakimi. Da lì in poi le spese sono state ridotte di molto, ma quest'estate lo scenario può finalmente cambiare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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"L'obiettivo numero uno sul mercato per l'Inter è ormai conclamato: Marco Palestra, più di chiunque altro. L'Atalanta non farà sconti, ma per una cifra tra i 40 e i 50 milioni potrebbe vacillare fino a cedere. Solo una volta, in tutta la sua storia, l'Inter ha sforato quota 50 per un acquisto in entrata. Nel 2019, quando vennero accontentate le richieste di Antonio Conte e Romelu Lukaku sbarcò per la prima volta a Milano.

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Oggi lo scenario resta completamente diverso, e il budget stanziato da Oaktree si limiterebbe ad un solo colpo grosso a non più di 50, ma comunque un acquisto ad effetto che possa alimentare ulteriormente la fiamma dell'entusiasmo interista e quello di Chivu, che si sfregherebbe le mani all'idea di ritrovarsi in rosa l'esterno rivelazione del campionato. Un passo diverso rispetto alle storie di mercato recenti tra sorprese, delusioni e speranze sempre nel fattore 20-25. La spesa resterebbe la stessa, tra Diouf e Luis Henrique a 25 l'uno e Palestra a 50. Il rendimento pure?".

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