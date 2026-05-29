Era il 2020 quando l'Inter metteva a segno un colpo di mercato da più di 40 milioni, portando a Milano Achraf Hakimi. Da lì in poi le spese sono state ridotte di molto, ma quest'estate lo scenario può finalmente cambiare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

"L'obiettivo numero uno sul mercato per l'Inter è ormai conclamato: Marco Palestra, più di chiunque altro. L'Atalanta non farà sconti, ma per una cifra tra i 40 e i 50 milioni potrebbe vacillare fino a cedere. Solo una volta, in tutta la sua storia, l'Inter ha sforato quota 50 per un acquisto in entrata. Nel 2019, quando vennero accontentate le richieste di Antonio Conte e Romelu Lukaku sbarcò per la prima volta a Milano.