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Gds – Inter, sì di Oaktree a colpo da 50 milioni: il nome è Palestra. Atalanta può cedere per…
Era il 2020 quando l'Inter metteva a segno un colpo di mercato da più di 40 milioni, portando a Milano Achraf Hakimi. Da lì in poi le spese sono state ridotte di molto, ma quest'estate lo scenario può finalmente cambiare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
"L'obiettivo numero uno sul mercato per l'Inter è ormai conclamato: Marco Palestra, più di chiunque altro. L'Atalanta non farà sconti, ma per una cifra tra i 40 e i 50 milioni potrebbe vacillare fino a cedere. Solo una volta, in tutta la sua storia, l'Inter ha sforato quota 50 per un acquisto in entrata. Nel 2019, quando vennero accontentate le richieste di Antonio Conte e Romelu Lukaku sbarcò per la prima volta a Milano.
Oggi lo scenario resta completamente diverso, e il budget stanziato da Oaktree si limiterebbe ad un solo colpo grosso a non più di 50, ma comunque un acquisto ad effetto che possa alimentare ulteriormente la fiamma dell'entusiasmo interista e quello di Chivu, che si sfregherebbe le mani all'idea di ritrovarsi in rosa l'esterno rivelazione del campionato. Un passo diverso rispetto alle storie di mercato recenti tra sorprese, delusioni e speranze sempre nel fattore 20-25. La spesa resterebbe la stessa, tra Diouf e Luis Henrique a 25 l'uno e Palestra a 50. Il rendimento pure?".
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