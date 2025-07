Non solo il futuro di Calhanoglu sarebbe in bilico. Il presidente Marotta dovrà gestire diverse situazioni in questa sessione di mercato

Andrea Della Sala Redattore 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 12:16)

Non solo il futuro di Calhanoglu sarebbe in bilico. Il presidente Marotta dovrà gestire diverse situazioni in questa sessione di mercato:

"Il presidente Beppe Marotta spera che il dilemma si risolva presto, per avere tempo di vendere bene chi vuole partire e rimpiazzarlo. Si è affrettato a chiarire che il bersaglio degli strali di Lautaro sarebbe stato il solo Çalhanoglu. Ma si è sentito chiamato in causa Dumfries, tra i primi a esprimere privata solidarietà al turco. Una clausola del suo contratto, valida fino alla metà del mese, prevede che possa liberarsi per 25 milioni, se a pagarli sarà un club straniero. Su di lui hanno raccolto informazioni Chelsea, United, Tottenham e Aston Villa. Ma a fare sul serio potrebbe essere il Barcellona. Altro interista solidale con Çalha è Yann Bisseck, anche lui corteggiato da mezza Premier: dal Tottenham al West Ham, dall’Everton allo United", rivela Repubblica.

"Come andrà a finire è presto per dirlo. All’assemblea di pace convocata da Chivu a Charlotte hanno avuto modo di chiarirsi Lautaro e Thuram, che aveva messo “like” al post in cui Çalhanoglu bollava come divisive le parole di capitano e presidente. E che piace al Psg, oltre che in Premier. Mancavano però molti protagonisti, già rimpatriati per «curarsi da infortuni», e spegnere «voci che non fanno bene »: da Frattesi a Bisseck, da Pavard allo stesso Çalhanoglu. Magari alla ripresa degli allenamenti ci saranno ancora tutti. Magari no. Marotta mette fretta. Il tempo gioca contro l’Inter, e quindi a favore dei club che hanno nel mirino i nerazzurri. Aspettano il momento giusto per l’affondo. Magari a fine mercato, periodo di saldi sui cartellini", aggiunge il quotidiano.