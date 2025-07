Continua il pressing della squadra turca per il centrocampista. L'Inter attende l'arrivo di un'offerta ufficiale

Continua il pressing dalla Turchia per il centrocampista Calhanoglu . L'Inter attende l'arrivo di un'offerta ufficiale per poi valutare una possibile uscita e buttarsi su un sostituto.

Come scrive Repubblica, "Il Fenerbahçe sta provando a raggiungere l’accordo con il centrocampista dell’Inter Çalhanoglu. Il calciatore ha espresso il desiderio di tornare in Turchia, ma la trattativa con il Galatasaray è saltata per le richieste dei nerazzurri. Il club di’ Mourinho è disposto ad andare incontro alla richiesta dell’Inter di 25-30 milioni, ma serve prima l’accordo totale con il calciatore".