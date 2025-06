Vieira, con cui l’Inter ha avuto un primo contatto lunedì, è in vacanza con la famiglia in Francia. È disposto ad aspettare qualche giorno, ma lo hanno cercato anche Fiorentina e Atalanta. E questo mette ulteriore fretta ai nerazzurri. Per liberare il francese, che ha giocato nell’Inter, servono 500mila euro. Ma la clausola è valida solo a inizio luglio. Chi volesse averlo prima, dovrebbe trattare col Genoa. Più complicata la situazione contrattuale di Fabregas, per cui il Como potrebbe pretendere un pagamento, come si trattasse di un giocatore. L’allenatore è peraltro socio del club, che in caso di uscita potrebbe riacquistare le sue azioni.

"Le cose nel calciomercato, però, possono cambiare velocemente. E a Londra in missione di lavoro ieri c’era il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Primo obiettivo, incontrare Fabregas. Ma fra i contatti londinesi del ds interista c’è anche il suo amico Roberto De Zerbi, oggi allenatore a Marsiglia, già valutato dall’Inter nel 2021 come possibile successore di Conte. Nella gerarchia dei papabili, dopo Vieira, viene Christian Chivu, ex tecnico della primavera nerazzurra, che ha condotto il Parma alla salvezza. E resta poi, come suggestione, il pensiero romantico di richiamare José Mourinho. Il primo a essere affascinato dall’idea sarebbe lui, in un’operazione in stile Ranieri a Roma: tornare ad allenare dove si è stati bene, prima della fine della carriera in panchina", aggiunge Repubblica