"Il sogno più grande dei tifosi interisti, Ademola Lookman, è sfumato per la resistenza dell’Atalanta, così come Leoni, volato a Liverpool, e Koné, destinato a restare a Roma.Chivu se n’è fatto una ragione: «Avevamo dei nomi, ma alcune società hanno scelto di non vendere. E ne hanno diritto»". Il quotidiano La Repubblica ha riportato oggi le parole della prima conferenza stampa della stagione di Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha tagliato corto sui giocatori non arrivati nonostante fossero obiettivi nerazzurri.
Repubblica – Inter, un nome roboante in difesa se partisse Pavard. E l'alternativa…
Repubblica – Inter, un nome roboante in difesa se partisse Pavard. E l’alternativa…
Il quotidiano parla del mercato nerazzurro che non è ancora stato completato con l'arrivo di Diouf
Intervento in difesa
E a proposito delle altre mosse interiste il quotidiano spiega che il mercato non è ancora stato completato. "Sistemato il centrocampo con l’arrivo dal Lens del francese Andy Diouf, stasera in panchina, è da sciogliere il nodo della difesa. Se Pavard dovesse partire, è possibile che l’Inter cercherà un nome roboante, come Kim o Upamecano. Altrimenti, si andrà su un giovane", si legge dall'articolo di Franco Vanni.
(Fonte: La Repubblica)
