"Il sogno più grande dei tifosi interisti, Ademola Lookman, è sfumato per la resistenza dell’Atalanta, così come Leoni, volato a Liverpool, e Koné, destinato a restare a Roma.Chivu se n’è fatto una ragione: «Avevamo dei nomi, ma alcune società hanno scelto di non vendere. E ne hanno diritto»". Il quotidiano La Repubblica ha riportato oggi le parole della prima conferenza stampa della stagione di Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha tagliato corto sui giocatori non arrivati nonostante fossero obiettivi nerazzurri.