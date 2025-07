Denzel Dumfries è ancora "sul mercato". Tutto per via della clausola nel suo contratto, inserita dall'Inter per farlo rinnovare. L’esterno può essere acquistato da un club estero pagando per intero la clausola di 25 milioni entro fine luglio

"L'olandese sembra vicino alla partenza. La clausola da 25 milioni per i club esteri, da pagare in un'unica soluzione, è valida per tutto luglio. Ed è improbabile che il giocatore avrebbe scelto Jorge Mendes come suo nuovo agente, se la sua intenzione fosse stata restare in un club con cui ha rinnovato appena otto mesi fa", scrive Repubblica.