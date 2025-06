Secondo il quotidiano La Repubblica i dubbi sono pochi: è Cesc Fabregas la prima scelta dell'Inter per la panchina dopo l'addio di Inzaghi. Il quotidiano, tra le sue pagine sportive, parla della prima scelta del club nerazzurro con ipotesi alternative che non contemplano DeZerbi ma che hanno a che fare con altri nomi come Chivu e Vieira, entrambi ex nerazzurri.

Sull'ex centrocampista che ha portato il Como in Serie A e che ha guidato quest'anno nel massimo campionato sul quotidiano si legge: "La scelta di Fabregas sarebbe coraggiosa, in una serie A in cui a correre per il titolo saranno vecchie volpi come Allegri, Conte, Gasperini e Sarri. Ma la figura è in linea con l’indirizzo di Oaktree: valorizzare giovani calciatori per andare avanti nei tornei. Il limite evidente di Fabregas, che vive a Lugano, è la poca esperienza. La prossima settimana, a Coverciano, completerà il percorso per il patentino da tecnico. Ma l’Inter sarebbe disposta a rischiare, soprattutto se lo spagnolo portasse con sé il senegalese Assane Diao, arrivato a Como a gennaio".