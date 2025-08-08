Il mercato dell'Inter non è solo Lookman. La dirigenza nerazzurra tiene in grande considerazione il centrale difensivo del Parma Leoni. Il giovane difensore costa caro e su di lui ci sono altre squadre importanti, ma l'Inter continua a lavorare nell'ombra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – Leoni, il Parma chiede 35 mln: l’Inter non molla e prepara una nuova proposta
calciomercato
Repubblica – Leoni, il Parma chiede 35 mln: l’Inter non molla e prepara una nuova proposta
La dirigenza nerazzurra tiene in grande considerazione il centrale difensivo del Parma Leoni. Pronta una nuova proposta
"L’Inter non molla Leoni: il difensore del Parma, 18 anni, ha visto crescere la sua valutazione da 25 a 35 milioni. Il club nerazzurro lavora al prestito con diritto di riscatto", scrive Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA