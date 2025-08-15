Marotta lavora su un altro tavolo, quello di Manu Koné, centrocampista della Roma: l'Inter offre 40 milioni più 5 di bonus per il cartellino

Marco Astori Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 11:02)

Manca poco più di una settimana al debutto stagionale in campionato per l'Inter e il club nerazzurro vuole accelerare sul mercato per regalare a Chivu una squadra più pronta possibile. Ecco il punto dall'edizione odierna di Repubblica: "De Winter avrebbe fatto comodo all'Inter, che non potrà contare per sempre su Acerbi e De Vrij.

Il sogno sarebbe stato Leoni, volato a Liverpool. Un'alternativa è Solet dell'Udinese. Ma il mercato è bloccato dall'affaire Lookman: lui non vede l'ora di trasferirsi alla Pinetina, ma l'Atalanta non si accontenta dei 45 milioni offerti.

Intanto Marotta lavora su un altro tavolo, quello di Manu Koné, centrocampista della Roma: l'Inter offre 40 milioni più 5 di bonus per il cartellino (e 5 milioni d'ingaggio al giocatore). Da Trigoria ascoltano, perché la cessione del centrocampista permetterebbe di avere denaro fresco per chiudere il doppio colpo Sancho e Bailey dell'Aston Villa".