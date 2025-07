Il direttore sportivo dell'Inter, Ausilio, ha detto pubblicamente che per il regista Asllani «è il momento di fare altre esperienze»

L'Inter , quest'anno, è stata molto decisa nella comunicazione, davanti e dietro ai microfoni, con chi non rientra nel progetto: ha già comunicato a questi giocatori di doversi trovare una nuova destinazione.

Il tutto, però, come riporta Repubblica, non sembra così semplice: "Il direttore sportivo dell'Inter, Ausilio, ha detto pubblicamente che per il regista Asllani «è il momento di fare altre esperienze». Oltre ad Asllani, a puntare i piedi sono Taremi e Bisseck, a parole determinati a conquistare il nuovo tecnico Chivu".