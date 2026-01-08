Perché Joao Cancelo ha scelto il Barcellona e non l’Inter? Spuntano interessanti retroscena sul mancato ritorno a Milano del portoghese. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com sui motivi dietro la scelta di Cancelo.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Retroscena Cancelo, perché il Barcellona più dell’Inter: tutti i veri motivi dietro la scelta
calciomercato
Retroscena Cancelo, perché il Barcellona più dell’Inter: tutti i veri motivi dietro la scelta
Perché Joao Cancelo ha scelto il Barcellona e non l’Inter? Spuntano interessanti retroscena sul mancato ritorno a Milano