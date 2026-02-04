È saltato il possibile passaggio di Moussa Diaby all'Inter nel mercato di gennaio. L'Al Itthiad ha definitivamente comunicato al giocatore e ai suoi agenti il rifiuto alla proposta nerazzurra di prendere il francese.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, retroscena Diaby: ecco perché è sfumato il suo arrivo, cosa c’è davvero dietro
calciomercato
Inter, retroscena Diaby: ecco perché è sfumato il suo arrivo, cosa c’è davvero dietro
È saltato il possibile passaggio di Moussa Diaby all'Inter nel mercato di gennaio: i veri motivi dietro il suo mancato arrivo a Milano
Come spiegato nelle ultimissime ore di mercato da Fabrizio Romano, "non risulta che l'Inter abbia presentato un obbligo di riscatto per Diaby, ma un diritto e un eventuale obbligo a determinate condizioni com'è stato per Akanji.
Ma l'Al Itthiad a prescindere dalla formula non ha trovato il sostituto e ha così bloccato il giocatore", ha spiegato. Una questione dunque di formula e non solo, ecco i veri motivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA