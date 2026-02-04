È saltato il possibile passaggio di Moussa Diaby all'Inter nel mercato di gennaio. L'Al Itthiad ha definitivamente comunicato al giocatore e ai suoi agenti il rifiuto alla proposta nerazzurra di prendere il francese.

Come spiegato nelle ultimissime ore di mercato da Fabrizio Romano, "non risulta che l'Inter abbia presentato un obbligo di riscatto per Diaby, ma un diritto e un eventuale obbligo a determinate condizioni com'è stato per Akanji .

Ma l'Al Itthiad a prescindere dalla formula non ha trovato il sostituto e ha così bloccato il giocatore", ha spiegato. Una questione dunque di formula e non solo, ecco i veri motivi.