Interessante retroscena su Denzel Dumfries , che attualmente sta lavorando per tornare il prima possibile dall’infortunio. Come rivelato da Fabrizio Romano, “ il Liverpool ha parlato con l'Inter per Dumfries ma non è stato un discorso imminente per l'esterno olandese.

I due club hanno avuto un contatto, ma il Liverpool ha chiesto Dumfries in prestito e l’Inter non ha aperto a questa condizione”, ha spiegato il giornalista nelle ultimissime ore di mercato.