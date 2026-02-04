Interessante retroscena su Denzel Dumfries, che attualmente sta lavorando per tornare il prima possibile dall’infortunio. Come rivelato da Fabrizio Romano, “il Liverpool ha parlato con l'Inter per Dumfries ma non è stato un discorso imminente per l'esterno olandese.
I due club hanno avuto un contatto, ma il Liverpool ha chiesto Dumfries in prestito e l’Inter non ha aperto a questa condizione”, ha spiegato il giornalista nelle ultimissime ore di mercato.
