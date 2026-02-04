FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso retroscena Dumfries: “Inter e Liverpool ne hanno parlato, la verità è che…”

calciomercato

Clamoroso retroscena Dumfries: “Inter e Liverpool ne hanno parlato, la verità è che…”

Clamoroso retroscena Dumfries: “Inter e Liverpool ne hanno parlato, la verità è che…” - immagine 1
Interessante retroscena di mercato su Denzel Dumfries, che attualmente sta lavorando per tornare il prima possibile dall’infortunio
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter Dumfries
Getty Images

Interessante retroscena su Denzel Dumfries, che attualmente sta lavorando per tornare il prima possibile dall’infortunio. Come rivelato da Fabrizio Romano, “il Liverpool ha parlato con l'Inter per Dumfries ma non è stato un discorso imminente per l'esterno olandese.

Clamoroso retroscena Dumfries: “Inter e Liverpool ne hanno parlato, la verità è che…”- immagine 3
Getty Images

I due club hanno avuto un contatto, ma il Liverpool ha chiesto Dumfries in prestito e l’Inter non ha aperto a questa condizione”, ha spiegato il giornalista nelle ultimissime ore di mercato.

Leggi anche
Ecco chi è Yanis Massolin, “un po’ Ilicic, un po’ Rabiot”. Tutto sul nuovo giocatore...
Ultimo Uomo – Massolin sta bullizzando la Serie B: giocatore strano, il grande difetto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA