Tutto quello che è successo ieri tra l’Inter, l’agente Alessandro Lucci, Marco Palestra, l’Atalanta e il Chelsea: lo ha svelato Sky Sport

Alessandro Cosattini Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 12:27)

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Tutto quello che è successo ieri tra l’Inter, l’agente Alessandro Lucci, Marco Palestra, l’Atalanta e il Chelsea. Così il giornalista Alessandro Sugoni a Sky Sport ha ricostruito le ultimissime ore della vicenda:

“Giornata convulsa, molto intensa per tutte le parti. C’è stato un incontro tra l’Inter, l’agente Lucci e Marco Palestra. Lo stesso giocatore poi ha partecipato al contatto con il Chelsea, che ci lavorava dai primi giorni di giugno. Palestra aveva dato priorità all’Inter, arrivata a 2,5 più bonus circa.

Poi la pressione di Xabi Alonso e l’ingaggio, oltre il doppio di quello dell’Inter, più 6 anni di contratto, hanno fatto sì che Palestra chiamasse Percassi per dirsi disposto ad accettare sia l’offerta dell’Inter che dell’Atalanta. La proposta del Chelsea coi Blues ha fatto sicuramente la differenza: 57 milioni di euro più 3 di bonus più il 10% sulla futura rivendita, l’Inter era arrivata a 45 più 5 milioni. Il Chelsea era partito da 50, poi ha rilanciato fino ad arrivare alla cifra definitiva”, ha spiegato il giornalista.