Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così del mercato dell'Inter, partendo dalla priorità che ora è l'esterno destro dopo che è saltata l'operazione Palestra:

"Oggi la priorità è l'esterno destro, Solet sarebbe stato il passo successivo dopo la chiusura per Palestra ma adesso vediamo su Solet. Potrebbero esserci delle situazioni da monitorare e su cui fare attenzione, monitoriamo questa questione Solet. Non voglio dire altro. Vediamo poi cosa succederà in uscita, c'è da piazzare Pavard, Asllani, Akinsanmiro, Frattesi ne vogliamo parlare? Inserito nella trattativa con Cambiaso. A me non sembra che Cambiaso sia un giocatore di livello da Champions e dare Frattesi alla Juve potrebbe essere un bel boomerang.