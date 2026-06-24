FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Musmarra: “Attenzione alla questione Solet: ecco perché. E in uscita non farei questa mossa”

calciomercato

Musmarra: “Attenzione alla questione Solet: ecco perché. E in uscita non farei questa mossa”

Oumar Solet
"Solet sarebbe stato il passo successivo dopo la chiusura per Palestra ma adesso vediamo", commenta Musmarra
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così del mercato dell'Inter, partendo dalla priorità che ora è l'esterno destro dopo che è saltata l'operazione Palestra:

Musmarra: “Attenzione alla questione Solet: ecco perché. E in uscita non farei questa mossa”- immagine 2

"Oggi la priorità è l'esterno destro, Solet sarebbe stato il passo successivo dopo la chiusura per Palestra ma adesso vediamo su Solet. Potrebbero esserci delle situazioni da monitorare e su cui fare attenzione, monitoriamo questa questione Solet. Non voglio dire altro. Vediamo poi cosa succederà in uscita, c'è da piazzare Pavard, Asllani, Akinsanmiro, Frattesi ne vogliamo parlare? Inserito nella trattativa con Cambiaso. A me non sembra che Cambiaso sia un giocatore di livello da Champions e dare Frattesi alla Juve potrebbe essere un bel boomerang.

Musmarra: “Attenzione alla questione Solet: ecco perché. E in uscita non farei questa mossa”- immagine 3

Stankovic ha rifiutato un'offerta importante del Tottenham, vuole giocarsi le sue carte. Vediamo cosa succede con Diouf, vediamo se l'Inter fa filtrare qualcosa nell'arco della serata. Ora serve un bel rilancio per dimostrare ai tifosi che si lavora bene, quest'anno ha vinto due trofei ma serve fare un mercato di livello, non come quello dell'anno scorso"

Leggi anche
Rapporti con l’Atalanta, Moretto: “Quando ha saputo di Chelsea-Palestra, Inter ha...
Biasin: “Perdere Palestra non è banale. Ogni volta che un giocatore non arriva...

© RIPRODUZIONE RISERVATA