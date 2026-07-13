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Retroscena Inter: nelle scorse settimane a destra è stato proposto questo nome tutto nuovo

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In casa Inter è partito di nuovo il casting per il ruolo di esterno destro, tra nomi sondati e nomi nuovi proposti
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Non è ancora possibile esporsi dall'Inter sul futuro di Anan Khalaili dopo la richiesta di ulteriori esami da parte del CONI: quello che filtra, però, è un certo pessimismo sulla buona riuscita dell'iter.

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Getty Images

Ecco che quindi in casa nerazzurra è partito di nuovo il casting per il ruolo di esterno destro, tra nomi sondati e nomi nuovi proposti.

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Secondo il Quotidiano Sportivo, "nelle scorse settimane è stato proposto Givairo Read, ventenne olandese del Feyenoord, ma dai nerazzurri non sono arrivati feedback".

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