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Fascia Inter, ecco il nome a sorpresa se non arriva Khalaili: “E’ stato proposto, costa 15mln”
Qualora non fosse possibile completare il trasferimento di Khalaili, l'Inter dovrebbe gioco forza ripresentarsi sul mercato alla ricerca di un esterno destro. Il nome a sorpresa, come scrive Tuttosport, potrebbe essere Belghali, di proprietà dell'Hellas Verona appena retrocesso in Serie B:
"Il primo profilo che viene in mente è quello di Guéla Doué, ossia quella che era l’alternativa proprio dell’israeliano. L’ivoriano ha una valutazione da 35-40 milioni e su di lui è vigile il Milan, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore – entusiasta della possibilità di trasferirsi nel capoluogo lombardo – e che però deve accordarsi con lo Strasburgo, che evidentemente può sperare nell’asta".
"Attenzione anche a Rafik Belghali. Il Verona vuole monetizzare dalla sua cessione, lo ha proposto a più squadre: l’algerino costa 15 milioni. Intanto Curtis Jones, che resta obiettivo primario per Chivu, ha smentito ogni accordo col Nottingham Forest: lui, da tempo, si è promesso all’Inter".
(Fonte: Tuttosport)
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