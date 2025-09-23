All'Inter era praticamente già pronto il contratto per Ademola Lookman. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino dell’attaccante nigeriano, che alla fine è rimasto a Bergamo ed è stato reintegrato da settimana scorsa in rosa da Ivan Juric.
All'Inter era già pronto il contratto per Ademola Lookman: ecco svelate le cifre e i dettagli della bozza d'accordo
Come svelato dalla Gazzetta dello Sport a fine mercato, l’entourage di Lookman aveva già definito una bozza di accordo con la dirigenza interista.
Per l'attaccante era pronto un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Ma alla fine la trattativa è sfumata e Lookman a Torino è anche tornato in campo con la maglia dell'Atalanta.
