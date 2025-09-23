FC Inter 1908
Retroscena Lookman-Inter, c’era già la bozza d’accordo sul contratto: rivelati i dettagli

All'Inter era già pronto il contratto per Ademola Lookman: ecco svelate le cifre e i dettagli della bozza d'accordo
Alessandro Cosattini 

All'Inter era praticamente già pronto il contratto per Ademola Lookman. Il club nerazzurro non ha trovato l’accordo con l’Atalanta sulle cifre del cartellino dell’attaccante nigeriano, che alla fine è rimasto a Bergamo ed è stato reintegrato da settimana scorsa in rosa da Ivan Juric.

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport a fine mercato, l’entourage di Lookman aveva già definito una bozza di accordo con la dirigenza interista.

Per l'attaccante era pronto un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Ma alla fine la trattativa è sfumata e Lookman a Torino è anche tornato in campo con la maglia dell'Atalanta.

