«Siamo al secondo anno del progetto, ma non ci sono ancora cambiamenti, era voluto e quindi dato per scontato. Come comunicato internamente ai giocatori, il campionato è iniziato dopo la sosta per le nazionali, quindi dopo la partita contro il Lorient. Abbiamo potuto dare il benvenuto ai nuovi giocatori e ora, a poco a poco, sta iniziando a prendere velocità, vediamo nuovi giocatori come Nayef o Benjamin Pavard , sembra che siano con noi da 4 anni. Anche O'Riley ha fatto una buona partita a centrocampo». Così il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, Mehdi Benatia ha parlato del calciatore dell'Inter arrivato nell'ultimo giorno di mercato e del momento della squadra francese dopo la vittoria per uno a zero sul PSG.

Nell'intervista a L'Equipe si legge anche: «Questa partita vale tre punti, ma penso che sia un po' speciale per i tifosi, ha un sapore diverso. Per i giocatori è un piacere, soprattutto per i veterani, quelli che hanno esperienza qui e non hanno sempre avuto la possibilità di portare a casa tre punti in partite come questa. È anche un bene per la formazione della squadra che stiamo mettendo insieme. Ora riposeremo per continuare a Strasburgo (venerdì), ma sarà difficile. Se è la migliore gara di mister De Zerbi? La migliore, non lo so. (...) Se si considerano le avversità, è una partita più che positiva. È un gruppo che si è creato tardi e abbiamo avuto risposte molto rapide».