Retroscena Valentin Carboni: “C’erano queste due italiane su tutte! Dietro la scelta Racing…”

Valentin Carboni è pronto a dire addio al Genoa in questa finestra invernale di mercato: spunta questo retroscena
Valentin Carboni è pronto a dire addio al Genoa in questa finestra invernale di mercato per giocare con maggior continuità. Né l'argentino né l'Inter erano contenti fin qui del prestito, così è nata la decisione di interromperlo subito. Ci sarà un altro prestito per lui, da qui a fine stagione.

Come svelato da Matteo Moretto, Cagliari e Lecce si sono mosse per lui nelle scorse ore, ma il giocatore ha messo queste due proposte italiane in secondo piano. La sua priorità è infatti il Racing di Avellaneda: è stato convinto dal progetto e dalla possibilità di giocare con continuità, sarà un titolare.

Carboni ha parlato con Diego Milito in persona e anche Javier Zanetti ha avuto un ruolo importante nella trattativa. Il giocatore ha già detto sì, i due club stanno limando gli ultimissimi dettagli. Poi sarà ufficiale la nuova avventura di Carboni al Racing.

