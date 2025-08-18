La notizia era nell'aria ma ora è anche arrivata l'ufficialità: Nicola Zalewski è diventato un nuovo giocatore dell'Atalanta

Matteo Pifferi Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 19:57)

La notizia era nell'aria ma ora è anche arrivata l'ufficialità: Nicola Zalewski è diventato un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'Inter intasca 17 mln di euro, una cifra cospicua che aumenta il budget a disposizione della dirigenza interista per le ultime settimane di mercato.

Luca Marchetti, a Sky Sport, ha rivelato un retroscena su Zalewski: "Su Zalewski dico una cosa: al di là della cifra molto alta che paga l'Atalanta, l'Atalanta aveva bisogno di rinforzare le fasce. La curiosità è che l'Atalanta l'aveva opzionato per prenderlo a zero la scorsa stagione. Stava parlando con il suo procuratore per farlo arrivare a Bergamo a zero, poi a gennaio è arrivata l'Inter che poi l'ha preso e poi riscattato a giugno.

E' un pensiero che l'Atalanta ha da tanto tempo, non è un infatuamento delle ultime ore. E ribadisco che l'Atalanta ha chiuso l'operazione in 48 ore una volta che l'Inter ha comunicato all'Atalanta che Lookman non rientrava più nei piani tecnici della società nerazzurra di Milano"