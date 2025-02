"L'Inter ha già avviato le grandi manovre per la prossima stagione. Anzi, ha già chiuso il primo acquisto. Si tratta di Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003, che lunedì scorso era a Milano per sostenere le visite mediche. L’affare – la Dinamo Zagabria incasserà 14 milioni più 2,5 di bonus - sarà ufficiale nella finestra di mercato dei primi 10 giorni di giugno, riservata alle squadre partecipanti al prossimo Mondiale per club. Sucic, infatti, farà il suo debutto in nerazzurro durante la rassegna iridata. L’idea è che, in rosa, possa prendere il posto di Frattesi, destinato, con ogni probabilità, a fare le valigie al termine della stagione.